Torcida do Vasco faz a festa no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/03/2024 11:30

Rio - O Vasco abriu a venda de ingressos para o duelo com o Nova Iguaçu na última quinta-feira (14), após a oficialização de que o jogo seria no Maracanã, e mais de 50 mil entradas já foram emitidas pelos torcedores.

Na ida, o placar terminou empatado em 1 a 1 . O Vasco não teve boa atuação e viu o Nova Iguaçu dominar o duelo, mas contou com Léo Jardim para evitar uma goleada no Maracanã. No fim, o Cruz-Maltino conseguiu empatar e levar a decisão para o confronto de volta.