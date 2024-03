Torcida do Vasco no Maracanã - Arquivo O Dia

Torcida do Vasco no MaracanãArquivo O Dia

Publicado 13/03/2024 15:43

No último domingo (10), o Vasco irritou a dupla Fla-Flu, responsável pela administração do estádio, ao entrar em campo com a frase "Maracanã Para Todos" em sua camisa , em clara referência à disputa que o clube trava no processo de licitação do estádio.

Ainda em nota, o clube questiona o motivo de não ter uma gestão compartilhada do Maracanã e afirma estar disposto a administrar o estádio com todos e para todos.

VEJA A NOTA DO VASCO

Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio.



Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte.



Por que não,… pic.twitter.com/cp73Yeo3D3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 13, 2024

Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio.



Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte.



Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos.



Pelo bem do futebol, do Rio e por um #MaracanãParaTodos

AGENDA

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no domingo (17), às 16h, no Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Após o 1 a 1 no jogo de ida, o Vasco precisa vencer para ir à decisão, já que o clube da Baixada teve melhor campanha na Taça Guanabara e leva a vantagem do empate.