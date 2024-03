Torcida do Vasco no Maracanã - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/03/2024 13:59

Rio - Vasco e Nova Iguaçu lucraram com o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Mais de 57 mil torcedores foram ao estádio, no último domingo (10), e acompanharam o empate por 1 a 1. A bilheteria registrou uma renda de R$ 3.067.184,00, e cada clube faturou R$ 568.326,36.

A receita total foi de R$ 3.067.184,00, mas as despesas foram de R$ 1.930.531,29. O aluguel do Maracanã custou R$ 350 mil, enquanto os gastos operacionais do estádio fecharam em R$ 826.513,98 e a "taxa Ferj" custou R$ 297.450,40. Com isso, a receita líquida foi de R$ 1.136.652,71, sendo dividida entre os clubes.

Vasco e Nova Iguaçu empataram por 1 a 1 na ida e voltam a se enfrentar no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Vice-campeão da Taça Guanabara, o clube da Baixada pode até empatar para chegar à final contra Flamengo ou Fluminense. Já ao Cruzmaltino, somente a vitória interessa.