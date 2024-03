Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 12/03/2024 12:27

Rio - Ramón Díaz não ficou nada satisfeito com as atuações ruins do Vasco nos empates com o Água Santa, pela segunda fase da Copa do Brasil, e com o Nova Iguaçu, pela semifinal do Carioca. Apesar de usar um discurso paternal e enaltecer sua equipe em entrevista coletiva, a história foi diferente no vestiário e o argentino fez forte cobrança por uma mudança de postura. As informações são do site "ge".

Na última quinta-feira (7), Ramón já havia demonstrado que não gostou do que viu em campo contra o Água Santa. Após o Cruz-Maltino se classificar nos pênaltis, ele deixou o gramado de São Januário com cara de poucos amigos em meio à festa dos jogadores. No vestiário, o argentino subiu o tom e fez duras críticas ao time.

Segundo pessoas que estavam presentes, Ramón Díaz reclamou da falta de concentração da equipe e disse que os jogadores precisam entender o peso da camisa do Vasco. Há quem diga que o treinador nunca ficou tão irritado desde sua chegada ao time carioca.

No domingo (9), após o time ser dominado pelo Nova Iguaçu no Maracanã, a história se repetiu. Ramón voltou a fazer um discurso duro para cobrar uma mudança de postura, e houve até desentendimento entre jogadores. Apesar dos ânimos acalorados, o elenco reconheceu que a bronca do treinador fazia sentido e admitiu que precisa dar a volta por cima nos próximos jogos.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (17), às 16h, contra o Nova Iguaçu, novamente no Maracanã. Por ter empatado em 1 a 1 no jogo de ida, o Cruz-Maltino precisa vencer para ir à final do Campeonato Carioca, já que o time da Baixada teve melhor campanha na Taça Guanabara e joga com a vantagem da igualdade.