Léo Jardim é goleiro do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 12/03/2024 20:54

Rio - O goleiro Léo Jardim, do Vasco, contou como soube da convocação para defender a seleção brasileira na próxima data Fifa . Em entrevista à VascoTV, ele disse que estava dando banho no filho e, quando terminou, pegou o celular, que estava cheio de mensagens. Foi então que descobriu que entrou para a lista do técnico Dorival Júnior.

"Ontem, eu estava dando banho no meu filho (risos). Quando acabei e fui descer para pegar o celular, ele já estava carregado com não sei quantas mensagens, ligações perdidas. Quando abri para ver, fiquei sabendo. Foi uma surpresa muito feliz. Realmente é um sonho de todo jogador", contou Léo Jardim.

Léo Jardim é um dos principais jogadores do Vasco. Em 2023, foi um dos destaques da campanha de recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, segue se destacando. Aliás, de acordo com dados do site "SofaScore", Léo é o goleiro da Série A do Brasileirão com mais defesas em 2024.

"Sou muito grato a todos os meus companheiros. Sem eles, não estaria tendo essa oportunidade que estou tendo hoje. O mais importante de tudo é agradecer à instituição, ao clube, que me recebeu de portas abertas, confiou no meu trabalho, no meu potencial. Sou e sempre vou ser muito grato ao Vasco", destacou Léo Jardim.

O goleiro foi chamado para o lugar de Ederson, que se machucou durante o jogo do Manchester City contra o Liverpool, no último fim de semana. Na data Fifa, a seleção brasileira fará amistosos contra a Espanha e a Inglaterra. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 26 deste mês.

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE LÉO JARDIM

Léo Jardim convocado por Dorival Leandro Amorim/Vasco

Havia expectativa pela convocação?

"Expectativa a gente sempre tem, mas tive muito claro na minha cabeça que a convocação é uma recompensa pelo trabalho que é feito no clube. E não só individualmente falando. O grupo como um todo tem que estar performando bem, fazendo um bom trabalho para que as individualidades possam sair. Claro que a gente, na nossa cabeça, sempre cria expectativa, mas sempre tive isso muito claro, dependia completamente do desempenho não só meu, mas da equipe também dentro de campo".

Reflexão

"Olho para trás, tudo que já passei. Fico muito feliz e muito honrado. Agora é trabalhar bem para que eu possa representar essa camisa tão grande".

Sentimento

"Fico muito feliz, é um sonho realizado, é um sonho de criança. Acho que toda criança que começa a jogar futebol, todo jogador tem esse sonho de chegar na seleção brasileira. Para mim, é isso, significa a realização de um sonho. Também é uma reposta de que o trabalho no dia a dia, todo o sacrifício vem sendo bem feito".