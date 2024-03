Léo Jardim convocado por Dorival - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 12/03/2024 15:21

salvando o Vasco ao longo de 2023 e segue assim neste início de 2024.

Da reserva no Lille em 2022 a convocado para a seleção brasileira em 2024, Léo Jardim tem no Vasco o ponto de virada na carreira. Foi no Cruz-Maltino que o goleiro de 28 anos 'se apresentou' ao futebol brasileiro, após cinco temporadas em Portugal e França, além de 15 jogos pelo Grêmio no início da carreira. E ele apareceu bastante, principalmente

decisivo para a classificação na Copa do Brasil e também ao ajudar o time a seguir vivo na semifinal do Carioca.

Por isso, a lembrança do técnico Dorival Junior, que o convocou para o lugar de Ederson, machucado, não deixa de ser um prêmio ao que tem feito em campo. Somente nas últimas duas partidas, Léo Jardim foi bombardeado por 40 finalizações de Água Santa (3x3) e Nova Iguaçu (1x1), e fez 20 defesas, incluindo um pênalti. Foie também ao ajudar o time a seguir vivo na semifinal do Carioca.

Essas atuações foram recorrentes ao longo da temporada passada, quando o Vasco brigou até a última rodada para não cair no Brasileirão e teve no goleiro um dos pilares da campanha de recuperação. Presente em todas as 38 rodadas, ele teve média 3,5 defesas por jogo, sendo que evitou gols em 3,33 das vezes.



Das 133 defesas que fez pelo Vasco, foram 37 difíceis, apenas uma a menos do líder nesse fundamento (Marcos Felipe, do Bahia) no Brasileirão. Os números são do 'Sofascore'.



Já em 2024, Léo Jardim pegou dois pênaltis e tem um aproveitamento de 81% de bolas defendidas, num total de 52 defesas em apenas 12 partidas. E levou 12 gols mesmo diante de tamanho bombardeio, já que é o goleiro entre os clubes da Série A do Brasileirão com mais defesas até agora na temporada.

Léo Jardim é o goleiro da Série A com mais defesas na temporada 2024!



12 jogos

12 gols sofridos

52 defesas (!)

81% bolas defendidas (!)

2 pênaltis defendidos (1 em disputa)

Nota Sofascore 7.39 (2º entre goleiros!)



Convocado para a Seleção Brasileira! pic.twitter.com/NdmYwXvPOY — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 11, 2024