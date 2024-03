Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Cade - Divulgação

Publicado 12/03/2024 18:22 | Atualizado 12/03/2024 18:34

Rio - Presidente do Vasco, Pedrinho escolheu o nome de Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para ocupar a segunda cadeira do Conselho de Administração da SAF liderada pela 777 Partners. A indicação passará pelo crivo do Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino.

A votação por parte dos conselheiros deve ser realizada na próxima reunião, agendada inicialmente para o dia 21 de março. As informações são do site "ge".

Havia a expectativa quanto à indicação de Júlio Brant, que retirou sua candidatura à presidência para apoiar o ex-jogador nas eleições do modelo associativo no fim de 2023. A outra cadeira no Conselho da SAF é do próprio mandatário do Vasco.

O Conselho de Administração da SAF é formado por sete membros, sendo cinco da empresa estadunidense 777 Partners e dois do modelo associativo do Vasco. Os representantes da empresa americana são Josh Wander (que é o presidente do Conselho), Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya.