Robert é um dos destaques do Athletic Club no Campeonato MineiroFernanda Trindade / Athletic Club

Publicado 11/03/2024 14:28

Mesmo após o fechamento da janela de transferências internacional, o Vasco continua ativo no mercado nacional. Segundo o portal "Goal", o Cruz-Maltino entrou na disputa pela contratação do meia Robert, destaque do Athletic Club no Campeonato Mineiro.

Além do Vasco, o Atlético-MG e o Coritiba também demonstraram interesse na contratação do jogador de 20 anos. O Athletic está disposto a negociar Robert por empréstimo até o fim de 2024, com opção de compra pré-estabelecida ao término do contrato, entretanto, só aceita discutir sobre o assunto após o jogo contra o CRB, pela segunda fase da Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira (12), em Alagoas.

Robert é um dos destaques do clube de São João del-Rei no Campeonato Mineiro. No clube desde o início do ano, o meia tem quatro gols e duas assistências feitas em oito jogos pelo estadual. Além do Athletic, o jogador também atuou pelas categorias de base de Jacuipense, Vitória, Bahia, Palmeiras e Portimonense, de Portugal.

Caso acerte com o Vasco, Robert será o décimo reforço do clube para a temporada. Antes, chegaram o goleiro Keiller, os zagueiros Rojas e João Victor, o lateral Victor Luís, o volante Sforza, o meia Galdames e os atacantes David, Clayton Silva e Adson.