Léo Jardim defendeu metade das finalizações sofridas pela equipe nas últimas duas partidas - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 11/03/2024 14:05

Nas duas partidas, o time contou com ótimas participações do goleiro vascaíno. No duelo com o Água Santa, Léo Jardim fez seis defesas, incluindo um dos pênaltis cobrados pelo adversário na disputa pela vaga na terceira fase. Diante do Nova Iguaçu, ele pegou 14 chutes e foi decisivo para que o Cruz-Maltino não saísse do Maracanã goleado.

"Nós temos um goleiro extraordinário que soluciona um montão de problemas. A equipe tendo mais descanso, os jogadores entrarão 100%. Hoje eles entraram com desgaste, não fomos tão pulsantes como antes", declarou Ramón Díaz.

O treinador também creditou a fragilidade defensiva aos desfalques de Jair e Paulinho, que se lesionaram no início da temporada. Atualmente, Zé Gabriel e Pablo Galdames ocupam o setor que, para o técnico, é o que precisa de mais atenção.

"O Vasco está sofrendo, mas temos que nos adaptar. Estamos contentes com o que temos. Precisamos melhorar nessa zona que eu considero ter um pouco mais de dificuldade", ponderou.

A equipe comandada por Ramón Díaz entrará em campo novamente contra o Nova Iguaçu no próximo domingo (17), às 16h, em local que ainda será definido. O Vasco precisará vencer para ir à final do Carioca, já que o time da Baixada Fluminense tem a vantagem do empate no placar agregado.