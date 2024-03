Deyverson é um dos destaques do Cuiabá desde que chegou ao clube, em 2022 - Divulgação / Cuiabá

Deyverson é um dos destaques do Cuiabá desde que chegou ao clube, em 2022Divulgação / Cuiabá

Publicado 13/03/2024 11:10

Rio - O atacante Deyverson deixou claro, mais uma vez, o sonho de vestir a camisa do Vasco . Atualmente no Cuiabá, ele comentou o desejo após a classificação do Dourado à terceira fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, contra a Portuguesa-RJ, na última terça-feira (12). O centroavante ainda revelou conversas com o diretor de futebol do Cruz-Maltino, Alexandre Mattos.

"Respeito o Cuiabá, o presidente que apostou em mim, mas nunca escondi que sou vascaíno. Meu sonho é um dia vestir essa camisa que tem um peso enorme, uma torcida muito apaixonada. Meu time do coração", declarou em entrevista ao 'BTB SPORTS'.

Deyverson é um dos principais jogadores do Cuiabá desde que chegou ao clube, em 2022. Antes, ele vestia a camisa do Palmeiras, que tinha Alexandre Mattos como diretor de futebol quando foi contratado para o time paulista. Agora, o atacante comenta um possível reencontro dos dois no Vasco.

"Esses dias ele (Mattos) me ligou de vídeo, estava com uns torcedores do Vasco lá. Eles ficaram loucos, mas eu respeito o Cuiabá. Eu tenho mais um ano de contrato. Quem sabe, no final do campeonato. Não sei se vou renovar", ponderou.

Na última temporada, Deyverson mandou a bola para as redes 12 vezes e deu duas assistências no Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos responsáveis diretos por manter o Cuiabá na Série A. Já em 2024, ele soma quatro gols e cinco assistências em nove jogos.