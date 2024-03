São Januário tem projeto de reforma e ampliação para 43 mil torcedores - Divulgação

São Januário tem projeto de reforma e ampliação para 43 mil torcedoresDivulgação

Publicado 13/03/2024 15:40 | Atualizado 13/03/2024 15:46

Rio - A reforma de São Januário será tema de uma reunião suprapartidária na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O encontro será realizado na próxima terça-feira (19), às 14h (de Brasília), e vai debater o projeto de lei do potencial construtivo do estádio do Vasco.

A reunião terá a presença de vereadores de vários partidos, além de representantes do clube associativo. Carlos Caiado, presidente da Câmara, fez o convite a vereadores vascaínos como Alexandre Isquierdo, Pedro Duarte e Paulo Pinheiro. O mandatário do clube associativo Pedrinho também é aguardado.

Os vereadores pensarão junto com o Vasco os trâmites e a melhor forma de tocar o processo. A reunião busca fazer com que o projeto ganhe força entre todos os partidos e lados da Câmara. Ainda é esperada uma audiência pública nas próximas semanas para debater o projeto de lei do potencial construtivo.

O projeto de reforma de São Januário foi desenvolvido pela WTorre na gestão do ex-presidente Alexandre Campello e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A expectativa é que o estádio aumente a capacidade para, pelo menos, 43 mil lugares. Se aprovado, segue para sanção ou veto do prefeito.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. O terreno onde está localizado São Januário, por exemplo, é enorme e tem um grande potencial construtivo, mas um estádio não demanda a utilização de todo esse potencial.

A negociação com a prefeitura visa a autorização para que essa capacidade de construir a mais seja transferida para o Vasco em outro local. O Vasco já tem um acerto encaminhado para vender potencial construtivo na Barra da Tijuca por cerca de R$ 500 milhões.

O negócio só pode ser finalizado após a aprovação da Câmara dos Vereadores. O dinheiro será utilizado para a reforma de São Januário. A previsão do Vasco é que a obra da reforma de São Januário dure cerca de dois anos.