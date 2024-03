Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 13/03/2024 12:38 | Atualizado 13/03/2024 12:41

Rio - O segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco, no próximo domingo (17), não acontecerá no Maracanã. Após ficar sem resposta do consócio que administra o estádio, o clube da Baixada mandará o duelo com o Cruz-Maltino no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A informação foi confirmada pela Ferj.

Sem o Maracanã, a Cidade do Aço acabou sendo a única opção que sobrou para o Nova Iguaçu. O clube não teria tempo hábil para buscar outra praça fora do Rio para mandar a semifinal.

No último domingo (10), o Vasco irritou a dupla Fla-Flu, responsável pela administração do estádio, ao entrar em campo com a frase "Maracanã Para Todos" em sua camisa , em clara referência à disputa que o clube trava no processo de licitação do estádio.

A frase escolhida é o nome do consórcio do Vasco em parceria com a WTorre para tentar administrar o estádio. O Cruz-Maltino defende que o local esteja à disposição de todos os clubes, e não apenas de quem ganhar a licitação.

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no domingo (17), às 16h, no Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Após o 1 a 1 no jogo de ida, o Vasco precisa vencer para ir à decisão, já que o clube da Baixada teve melhor campanha na Taça Guanabara e leva a vantagem do empate.