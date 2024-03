Vasco jogará semifinal do Carioca com a frase "Maracanã para Todos" na camisa - Leandro Amorim/Vasco

Vasco jogará semifinal do Carioca com a frase "Maracanã para Todos" na camisaLeandro Amorim/Vasco

Publicado 10/03/2024 16:51

Rio - O Vasco estampou a frase "Maracanã para Todos" na camisa que utilizará neste domingo (10), contra o Nova Iguaçu, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A atitude é uma referência clara à disputa que o clube trava no processo de licitação do estádio.

A frase escolhida, “Maracanã para Todos”, também é o nome do consórcio do Vasco em parceria com a WTorre para tentar administrar o estádio. O Cruz-Maltino defende que o local esteja à disposição de todos os clubes, e não apenas de quem ganhar a licitação.

Esta foi a segunda fase de três do processo de licitação. A Comissão Especial vai analisar a documentação técnica. Haverá uma nova abertura de prazos para impugnações, que serão avaliadas pela comissão. Na primeira fase, os três concorrentes enviaram impugnações contra cada um, mas os pedidos foram rejeitados pelos avaliadores.



A última fase da licitação ainda não tem data prevista. A etapa final terá a abertura dos envelopes de propostas financeiras dos classificados e uma nova abertura de prazos para impugnações. O resultado sobre o vencedor da licitação do Maracanã para os próximos 20 anos será revelado somente após o término das três fases do processo.

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (10), às 18h30, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O time da Baixada tem a vantagem do empate nos confrontos, já que teve melhor campanha na Taça Guanabara.