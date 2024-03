Ramón Díaz comanda treino do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Ramón Díaz comanda treino do Vasco Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 09/03/2024 21:00 | Atualizado 09/03/2024 21:11

Rio - O Vasco terá força máxima para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina vai enfrentar o Nova Iguaçu, neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, com o time considerado ideal. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos para a partida.

Após a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco realizou apenas um treino treino tático antes de enfrentar o Nova Iguaçu, neste sábado (9), no CT Moacyr Barbosa. Novo reforço do Cruz-Maltino, o atacante Clayton será relacionado pela primeira vez.

O Vasco deve ir a campo contra o Nova Iguaçu escalado com: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; Adson e Vegetti.

Na Taça Guanabara, o Vasco terminou em terceiro lugar, enquanto o Nova Iguaçu foi o vice-campeão. Por isso, o time da Baixada tem direito a ser o mandante na partida de volta, além da vantagem do empate no placar agregado para chegar à final. O jogo de volta será no próximo dia 17, às 16h, em local a definir.