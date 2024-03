O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco acontecerá no Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 14/03/2024 14:01 | Atualizado 14/03/2024 14:01

Rio - O martelo está batido: o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, entre Vasco e Nova Iguaçu, no próximo domingo (17), às 16h, será no Maracanã. Após reunião nesta quinta-feira (14), os clubes receberam a liberação do consórcio que administra o estádio.

Na última quarta (13), Vasco e Nova Iguaçu uniram forças para levar a semifinal para o Maracanã. Os clubes também contaram com o apoio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que participou da reunião com o consórcio. A mudança de local deve ser oficializada em breve.

Desde segunda-feira (11), o Nova Iguaçu aguardava um retorno do consórcio que administra o Maracanã sobre a solicitação para utilizar o estádio. Diante da falta de resposta, a Ferj chegou a confirmar, na última quarta (13), que Diante da falta de resposta, a Ferj chegou a confirmar, na última quarta (13), que o jogo aconteceria no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda , mas o cenário foi mudando nas últimas horas.