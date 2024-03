Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro - Reprodução/Internet

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio CastroReprodução/Internet

Publicado 13/03/2024 19:51

Rio - O governador Cláudio Castro publicou um vídeo em suas redes afirmando que o Maracanã está disponível para receber o jogo entre Nova Iguaçu x Vasco. O jogo, marcado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, provocou revolta em ambos os clubes, principalmente no Cruz-Maltino, que publicou uma nota oficial criticando a decisão

No vídeo, Cláudio Castro afirma que havia liberado a partida no Maracanã e diz não saber o motivo do duelo ter sido colocado para o Raulino de Oliveira.

"Fala, pessoal, sobretudo o torcedor vascaíno, queria fazer um esclarecimento importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do Governo do Estado. No último domingo, me ligaram para avisar que o Vasco entraria em campo com a camisa escrita "Maracanã para todos". Avisei a FERJ que o governo não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me ligaram o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado Vasco e Nova Iguaçu jogarem. Não sei porque adiaram o jogo."

"Quero garantir para você, torcedor do Vasco e do Nova Iguaçu e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a FERJ e o mandante (Nova Iguaçu) quiserem fazer o jogo lá, podem fazer.", completou o governador.

Também em nota, o Nova Iguaçu diz que solicitou o consórcio que administra o Maracanã o uso do estádio para a partida deste domingo (17), no entanto, não obteve respostas positivas sobre a solicitação.

VEJA A NOTA DO NOVA IGUAÇU

Na última segunda-feira (11), o Nova Iguaçu solicitou ao consórcio que administra o Maracanã o uso do estádio para sediar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama. Entretanto, o clube não obteve respostas positivas sobre a solicitação.

Por conta do tempo hábil para definir as operações da partida, o clube teve que entrar em contato com a FERJ, e foi orientado a indicar outro estádio. Assim, o Nova Iguaçu indicou o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Em resposta, o Maracanã diz que, antes de poder dar um veredito sobre o pedido do Nova Iguaçu, a Ferj oficializou o Raulino de Oliveira como palco do confronto. Dessa forma, segundo a administração do estádio, "entende-se que a solicitação em epígrafe perdeu seu objeto, restando prejudicado o pedido."

No último domingo (10), o Vasco irritou a dupla Fla-Flu, responsável pela administração do estádio, a o entrar em campo com a frase "Maracanã Para Todos" em sua camisa , em clara referência à disputa que o clube trava no processo de licitação do estádio.

AGENDA

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no domingo (17), às 16h, no Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Após o 1 a 1 no jogo de ida, o Vasco precisa vencer para ir à decisão, já que o clube da Baixada teve melhor campanha na Taça Guanabara e leva a vantagem do empate.