João Fonseca se tornou campeão mundial do circuito juvenil de tênisDaniel Kopatsch/ITF

Publicado 13/03/2024 22:39

Rio - Um dos destaques no Rio Open, o jovem João Fonseca, de 17 anos, irá para sua primeira experiência da ATP na Europa. A organização anunciou o convite para o tenista participar do Estoril Open, disputado em Portugal, entre os dias 30 de março e 7 de abril.



"Quero agradecer este wildcard especial para o maior evento de Portugal. Estou muito feliz por disputar um dos melhores torneios ATP 250 do mundo e por ter oportunidade de competir no meu primeiro torneio do ATP Tour na Europa", disse João.

Diretor responsável pelo Estoril Open, João Zilhão destacou que a etapa europeia é palco para jovens promessas no tênis e tem grandes expectativas com o brasileiro.

"Temos acompanhado o João Fonseca desde o ano passado e, após uma notável temporada que fez dele campeão mundial juvenil, começou 2024 com semifinais no Challenger de Buenos Aires e atingiu as quartas de final no Rio Open."

Em 2023, João Fonseca, que só completará 18 anos em agosto, conquistou o US Open Júnior e terminou o ano como líder do ranking mundial da categoria. Antes de confirmar sua trajetória na carreira profissional, o tenista ainda foi vice-campeão nas duplas do Australian Open e liderou a seleção brasileira na Copa Davis Júnior.