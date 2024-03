O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco não acontecerá no Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco não acontecerá no MaracanãLeandro Amorim / Vasco

Publicado 13/03/2024 19:25

Rio - Após Vasco Nova Iguaçu se pronunciarem sobre o local da semifinal, nesta quarta-feira (13), foi a vez do Consórcio Maracanã emitir uma nota oficial. Os administradores do estádio se defenderam das acusações alegando que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) definiu o palco da partida entre as equipes antes de responder o pedido do clube da Baixada.

O Nova Iguaçu é o mandante do segundo jogo da semifinal contra o Vasco e tinha o interesse em mandar a partida no Maracanã. O clube solicitou a liberação do Maracanã ao Consórcio, mas não obteve resposta. Por conta do tempo hábil para definir as operações do evento, precisou sugerir uma segunda opção: Raulino de Oliveira. Em nota, os gestores do Maracanã alegam que foram surpreendidos pela Ferj.

"Ocorre que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro ("Ferj") oficializou o Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira, localizado no Município de Volta Redonda, como palco da referida partida de futebol, antes que fosse apresentada resposta por parte do Complexo Maracanã. Dessa forma, entende-se que a solicitação em epígrafe perdeu seu objeto, restando prejudicado o pedido", diz a nota do Consórcio.



Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Maracanã. Vice-campeão da Taça Guanabara, a Laranja Mecânica da Baixada joga por uma nova igualdade para chegar à final contra Flamengo ou Fluminense. Já ao Cruzmaltino, só a vitória interessa.

Confira a nota oficial do Consórcio Maracanã:

"No dia 11.03.2024, o NOVA IGUAÇU FUTEBOL CLUBE ("Nova Iguaçu") expediu Ofício solicitando informações acerca da possibilidade de liberação do Estádio Jornalista Mário Filho ("Maracanã"), no dia 17.03.2024, às 16hs, para realização da partida válida pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2024, a ser disputada entre as equipes do Nova Iguaçu e do Vasco da Gama.



Ocorre que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro ("FER]") oficializou o Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira, localizado no Município de Volta Redonda, como palco da referida partida de futebol, antes que fosse apresentada resposta por parte do Complexo Maracanã.



Dessa forma, entende-se que a solicitação em epígrafe perdeu seu objeto, restando prejudicado o pedido."