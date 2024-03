Loco Abreu é ídolo do Botafogo - Divulgação

Rio - Ídolo do Botafogo, o ex-centroavante Loco Abreu agora tem um clube com nome em sua homenagem. Foi criado no Piauí o Loco Abreu Futebol Clube, equipe amadora formada por torcedores alvinegros, com escudo nas cores branco e preto e carregando a imagem do eterno camisa 13 do Glorioso.

No brasão da nova equipe nordestina, Loco aparece no canto em uma ilustração que representa seu gol na final do Campeonato Carioca de 2010, na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, que deu o título ao Botafogo após três anos perdendo para o rival. A fundação do Loco Abreu FC virou notícia na imprensa uruguaia, e o ex-jogador curtiu a homenagem.

"Obviamente estou surpreso. Essas coisas sempre te surpreendem. Além de você achar que já viu de tudo nas demonstrações de amor e carinho com o que podem ser tatuagens, murais, bandeiras ou o fato de muitas crianças levarem meu nome, são coisas que sempre te surpreendem. E essa é mais uma surpresa", disse, em entrevista ao "El País".

"Agradeci muito pelo detalhe e pela delicadeza. Espero que eles possam desfrutar do futebol jogando em um clube que leva meu nome. Estarei devendo uma visita, ir conhecê-los, conhecer o clube e o equipe, porque é o que se espera", completou o ex-atacante.

Loco Abreu, de 47 anos, encerrou a carreira profissional em 2021, mas segue jogando por equipes amadoras. Em 2024, o camisa 13 disputou o Campeonato do Leste e a Copa Nacional de Seleções da Organização de Futebol do Interior do Uruguai (OFI) por Lavalleja, estado onde fica Minas, sua cidade natal.