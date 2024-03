Atlético de Madrid eliminou a Inter de Milão da Liga dos Campeões - Thomas Coex/AFP

Publicado 13/03/2024 19:59

Espanha - Na base da raça, como costuma ser, e mais uma vez mostrando garra até o fim, o Atlético de Madrid passou pela Inter de Milão e conquistou a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol venceu o jogo no tempo normal pelo placar de 2 a 1 e, nos pênaltis, por 3 a 2.

Depois de perder por 1 a 0 fora de casa, a equipe colchonera contou com o Estádio Cívitas Metropolitano lotado para reverter o cenário e, mais uma vez, consagrar o técnico Diego Simeone como nome forte no mata-mata da principal competição de clubes do mundo.

Para tornar ainda maior o feito da equipe espanhola, a Inter abriu o placar aos 33 minutos da primeira etapa com Federico Dimarco para aumentar a vantagem no placar agregado. Os donos da casa, no entanto, não se abateram e responderam em seguida.

O empate saiu rápido, aos 36 minutos, com o ídolo Antoine Griezmann. Depois de muito pressionar os italianos, o Atlético de Madrid virou a partida aos 42 minutos da segunda etapa, com o holandês Memphis Depay. A decisão foi para os 30 minutos da prorrogação, que não alteraram o marcador. Restou, então, as cobranças da marca do pênalti.

Na disputa, domínio amplo da equipe espanhola vencendo pelo placar de 3 a 2. Memphis, Riquelme e Ángel Corrêa marcaram para o Atlético, Çalhanoglu e Acerbi anotaram para a Inter, mas o astro Lautaro Martínez desperdiçou o que deixaria a equipe viva no confronto.