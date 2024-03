Lance do jogo entre Nova Iguaçu e Internacional - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 13/03/2024 21:56

Brasília - Sensação do futebol carioca em 2024, o Nova Iguaçu está eliminado da Copa do Brasil. Isso porque perdeu para o Internacional por 2 a 0 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo único da segunda fase da competição nacional.

O time da Baixada Fluminense não deu vida fácil para o Inter na primeira etapa e chegou a ter uma bola tirada em cima da linha. No entanto, quem balançou as redes foi o Internacional. Aos 30 minutos, Wanderson tentou a cabeçada após um cruzamento na área, e o goleiro Fabrício Santana espalmou. Enner Valencia estava bem posicionado para pegar o rebote e completou.

Na etapa complementar, a situação do Nova Iguaçu ficou mais complicada. Por volta dos 11 minutos, Igor Fraga levou o segundo cartão amarelo e foi para os vestiários mais cedo.

Praticamente na sequência, o Colorado ampliou a vantagem. Aos 14 minutos, Alan Patrick descolou uma ótima enfiada de bola para Bustos, que cruzou na medida para Enner Valencia. Em posição de impedimento, o atacante completou para fazer o segundo do Inter. Vale lembrar que não há VAR nesta fase da competição.

Agora, o Nova Iguaçu vira a chave para o Campeonato Carioca. O Laranjão volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Vasco no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda