Alexsander prorrogou o contrato com o Fluminense - Divulgação/Fluminense

Alexsander prorrogou o contrato com o FluminenseDivulgação/Fluminense

Publicado 13/03/2024 21:06

Rio - Na noite desta quarta-feira, 13, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com Alexsander. O novo vínculo do volante com o clube carioca vai até o fim de 2026. O antigo expirava em março do mesmo ano.

"Renovar contrato com o Fluminense é mais um passo importante na minha carreira. Me sinto muito feliz e honrado. Como sempre fiz aqui dentro, vou continuar dando meu máximo, me empenhando e me entregando cem por cento. Espero que venham coisa ainda melhores aqui dentro", disse Alexsander, ao site oficial do Tricolor.

Alexsander estreou pelo profissional no dia 5 de novembro de 2022. Na ocasião, o Fluminense venceu o São Paulo por 3 a 1 no Maracanã, em jogo do Brasileirão.

No total, disputou 42 jogos pelo Tricolor, marcou dois gols e deu duas assistências. Com a camisa do Flu, conquistou a Taça Guanabara 2023, o Campeonato Carioca 2023, a Libertadores 2023 e a Recopa 2024. Alexsander também soma convocações para a seleção brasileira de base.