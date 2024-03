Douglas Costa está fora da semifinal contra o Flamengo - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 14/03/2024 12:25

Rio - O Fluminense não contará com Douglas Costa no duelo com o Flamengo, no próximo sábado (16), às 21h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O atacante ainda levará, pelo menos, mais uma ou duas semanas para se recuperar da lesão no músculo anterior da coxa direita. A informação foi dada pelo site "ge".

Se o Fluminense conseguir reverter o placar e avançar à final do Campeonato Carioca, Douglas tem chance de estar à disposição para o segundo jogo da decisão, no dia 7 de abril. Ele também não deve ser problema para a estreia da Libertadores, que acontecerá na primeira semana de abril.

Douglas Costa vem sendo desfalque no Fluminense desde o clássico com o Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara. O jogador sentiu a coxa após tentar um cruzamento e precisou ser substituído por Jhon Arias, que estava sendo poupado naquela partida.

O Fluminense volta a enfrentar o Flamengo no próximo sábado (16), às 21h, novamente no Maracanã. Para ir à final, o Tricolor precisa de uma vitória por três gols de diferença, já que o Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara e tem a vantagem da igualdade.