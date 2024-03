Thiago Silva - AFP

Publicado 13/03/2024 11:40

Rio - O sonho do Fluminense de repatriar o zagueiro Thiago Silva pode estar mais perto. De acordo com o tabloide britânico "Daily Star", o defensor brasileiro deve ser um dos integrantes da barca de jogadores que o Chelsea planeja dispensar ao fim da temporada.

Segundo o veículo, o Chelsea quer fazer uma reformulação radical após mais uma temporada abaixo do esperado e a barca deve contar com pelo menos 15 nomes. Além do brasileiro, a lista conta com nomes como o lateral-esquerdo Marc Cucurella, o meia Conor Gallagher e o atacante Raheem Sterling, além do goleiro Kepa Arrizabalaga e o centroavante Romelu Lukaku, emprestados a Real Madrid e Roma, respectivamente.

Aos 39 anos, Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até o fim da temporada. Com isso, a tendência é que o vínculo não seja renovado e o Fluminense aparece como possível destino. Ele já está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Nos últimos meses, tanto Thiago Silva quanto o Fluminense já demonstraram algumas vezes o interesse de que ele volte para as Laranjeiras. O presidente Mário Bittencourt não esconde que um de seus sonhos é concretizar o retorno do zagueiro ao clube que o projetou para o futebol.