David Terans - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 12/03/2024 13:49

Rio - Contratação mais cara do Fluminense na temporada, o meia David Terans ainda não despontou. O jogador, de 29 anos, foi pouco utilizado e ainda não agradou o técnico Fernando Diniz. O principal motivo seria a falta de intensidade nos treinos, de acordo com o "ge".

Terans foi contratado por R$ 14 milhões junto ao Pachuca, do México, e assinou contrato até o fim de 2026. O uruguaio atuou em cinco partidas, sendo titular em duas ocasiões — no empate com Boavista e na derrota diante do Botafogo. No Clássico Vovô, deu uma assistência.

O meia uruguaio soma 273 minutos com a camisa do Fluminense — uma média de 54,6 minutos por jogo. Terans foi relacionado em 10 partidas, mas não foi utilizado em cinco: contra o Vasco e Sampaio Corrêa pela Taça Guanabara, na semifinal contra o Flamengo e nos jogos da Recopa contra a LDU, do Equador.

Terans segue à disposição do técnico Fernando Diniz e nos planos do Fluminense para 2024. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela semifinal do Carioca, e precisa vencer por três gols de diferença para chegar à final.