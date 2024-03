Manoel entrou no segundo tempo da derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Flamengo - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Manoel entrou no segundo tempo da derrota do Fluminense por 2 a 0 para o FlamengoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/03/2024 12:36

não jogava desde 11 de junho do ano passado, voltou a entrar em campo e passou a ser uma opção para Fernando Diniz escalá-lo na zaga na partida de volta, sábado (16), às 21h. derrota por 2 a 0 para o Flamengo , pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, trouxe muitos prejuízos ao Fluminense, mas teve pelo menos uma boa notícia. Manoel, que suspenso por doping , voltou a entrar em campo e passou a ser uma opção para Fernando Diniz escalá-lo na zaga na partida de volta, sábado (16), às 21h.

O zagueiro entrou no clássico justamente para fazer dupla com Felipe Melo, após a expulsão de Thiago Santos. Com a suspensão do companheiro, Manoel sai na frente em relação a Antônio Carlos, que foi preterido e só entrou no fim, novamente não passando segurança. E se for bem, pode pegar a vaga do volante que vem jogando na zaga.



Em seus primeiros 35 minutos em 2024, Manoel teve números modestos, mas encarou uma missão difícil, diante de um Fluminense com um a menos e encurralado. Entretanto, não comprometeu, apesar do segundo gol sofrido no fim.



Foram três bolas recuperadas e uma interceptação, além de duas disputas vencidas contra jogadores do Flamengo. Só o aproveitamento nos passes que não foi o ideal (82%), tendo acertado nove e errado dois. Os números são do 'Sofascore'.



O zagueiro não jogava desde o empate em 2 a 2 com o Goiás, pelo Brasileirão de 2023. Pego no exame antidoping com a substância proibida ostarina, ele cumpriu oito meses de suspensão.