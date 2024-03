Marcelo entrou no segundo tempo da partida contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense

Rio - Um dos líderes do elenco do Fluminense, Marcelo admitiu que a equipe fez um jogo ruim contra o Flamengo, no último sábado (9), pela semifinal do Campeonato Carioca. O lateral definiu a derrota por 2 a 0 como um jogo "estranho" e lamentou que a equipe esteja na mesma situação de 2023, quando perdeu pelo mesmo placar no primeiro jogo da final, também contra o Fla, e buscou a virada na segunda partida. Apesar disso, ele não jogou a toalha pela vaga na decisão do Estadual.

"Foi um jogo estranho, a gente não conseguiu sair bem, a gente não conseguiu acertar o que queria fazer. A gente treinou a semana inteira para fazer um tipo de jogo, e no final das contas eles foram merecedores da vitória. Mas a gente tem a semana inteira para trabalhar e ver onde a gente errou. A gente sabe onde a gente errou, mas para treinar para não fazermos isso na outra semifinal", declarou Marcelo na Zona Mista.

"É chato estar na mesma situação do ano passado, mas temos que honrar a camisa do Fluminense. Primeiramente, vamos pedir desculpa ao torcedor pelo erro de hoje. O torcedor esperava mais, o Diniz esperava mais e a gente esperava mais. Mas estamos aqui para pedir desculpas e tentar que não aconteça mais", completou o camisa 12.

Apesar do cenário ser praticamente o mesmo, Marcelo acredita que, desta vez, o sentimento do torcedor tricolor é diferente em relação a 2023.

"Acho que ano passado o torcedor estava bem mais desesperado do que esse ano. Mostramos ano passado que poderíamos ser campeões e conseguimos. Não tem nada perdido ainda. Temos a oportunidade de jogar semana que vem e a capacidade de fazer gols. Infelizmente não tivemos chances claras hoje. Mas tenho certeza que no próximo jogo será diferente", afirmou.

Questionado se a escalação do time foi errada para o primeiro duelo da semifinal, o lateral evitou procurar culpados.

"O Diniz é um treinador que sabe o que faz. Quando dá certo, muita gente bate palma. Quando não dá, é normal o torcedor cobrar. É difícil falar se foi o Renato, o Ganso, o Lima, o Marcelo... se a gente ganhasse de 5 a 0, seria o melhor time do mundo e sabemos que o futebol não é assim. Hoje perdemos, mas vamos ter a oportunidade de jogar de novo e vai ser diferente", finalizou.

O Fluminense volta a enfrentar o Flamengo no próximo sábado (16), às 21h, novamente no Maracanã. Para ir à final, o Tricolor precisa de uma vitória por três gols de diferença, já que o Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara e tem a vantagem da igualdade.