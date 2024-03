Germán Cano já marcou sete gols contra o Flamengo, mas vive jejum de quatro jogos contra o rival - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/03/2024 17:00 | Atualizado 09/03/2024 17:05

Rio - Germán Cano reencontra sua maior vítima pelo Fluminense. O Tricolor enfrenta o Flamengo, neste sábado (9), às 21h, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Com o objetivo de chegar à final, o artilheiro e o Time de Guerreiros precisarão encerrar um incômodo jejum.

O Fluminense não vence clássicos há 11 partidas. A última vitória aconteceu na final do Carioca de 2023, na vitória por 4 a 1 sobre o Flamengo, que garantiu o bicampeonato tricolor. Já Cano, por sua vez, não marca contra a sua maior vítima também desde a decisão do ano passado e vive um jejum de quatro jogos.

"Sabemos que os jogos contra o Flamengo são sempre muito dinâmicos e intensos, com muita história. Para nós, é uma motivação muito grande jogar contra eles. Vamos tentar fazer o nosso jogo e buscar evoluir sempre para continuar fazendo história aqui no Fluminense", disse Cano.

Cano já marcou sete gols contra o Flamengo desde que chegou ao Fluminense, mas passou em branco nos últimos quatro confrontos. O argentino soma 86 gols desde 2022, tendo feito 44 na primeira temporada, 40 na segunda e, por enquanto, dois em 2024.

Após conquistar dois títulos consecutivos da Taça Guanabara, o Fluminense amargou um quarto lugar em 2024. O Tricolor enfrenta o Flamengo, campeão do turno, neste sábado, às 21h, e no próximo dia 16, no mesmo horário, no Maracanã. O Rubro-Negro terá a vantagem do empate no placar agregado.