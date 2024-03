João Neto comemorando gol marcado pelo Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 07/03/2024 14:57

Rio - O atacante João Neto, do Fluminense, disputará a Série B em 2024. O Tricolor acertou o empréstimo do jogador de 20 anos ao CRB até o fim do campeonato. As informações são da rádio "CBN" de Maceió.

Cria de Xerém, João Neto foi titular nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca desta temporada. Nessas ocasiões, ele marcou dois gols e fez uma assistência em cinco partidas. Além disso, no Brasileirão de 2023, o atacante fez um gol pela 21ª rodada, contra o Athletico-PR.

Entretanto, após o retorno da equipe titular do Fluminense das férias, João Neto perdeu espaço no time treinado por Fernando Diniz e não foi relacionado nos últimos jogos do Tricolor. Com isso, ele foi emprestado para ganhar rodagem como profissional.