Jovem goleiro Luiz Felipe, de 18 anos, tem contrato até janeiro de 2025 com o Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Jovem goleiro Luiz Felipe, de 18 anos, tem contrato até janeiro de 2025 com o FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 06/03/2024 17:32

O Fluminense acertou nesta terça-feira a contratação por empréstimo de Luiz Felipe, de 18 anos, para a equipe sub-20. O jovem goleiro assinou até janeiro de 2025.

Luiz Felipe passou a integrar o elenco profissional do Vila Nova na atual temporada e foi relacionado para duas partidas da equipe no Campeonato Goiano. Ele também já fez parte da equipe principal do Goianésia-GO.



"Foi uma honra e uma felicidade imensa descobrir que tinha recebido uma proposta do Fluminense. Não consigo explicar a alegria de vestir a camisa pesada do Campeão da América, clube que tem uma história muito bonita. Estar aqui já é um privilégio. Venho para somar e espero contribuir com a equipe", afirmou o goleiro.



Luiz Felipe já iniciou os treinos junto ao elenco sub-20 no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém.