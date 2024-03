Douglas Costa - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/03/2024 18:28

Rio - Um exame realizado nesta terça-feira, 5, detectou uma lesão no músculo anterior da coxa direita de Douglas Costa. O atacante já deu início ao tratamento no CT Carlos Castilho. O Fluminense não informou o prazo de recuperação, mas ele virou dúvida e não deve enfrentar o Flamengo no próximo fim de semana.

O jogador se machucou sozinho durante a derrota por 4 a 2 para o Botafogo, no Maracanã, no último domingo , após tentar um cruzamento. Douglas sentiu dores na coxa direita e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Apesar de não ser titular, ele é considerado uma peça importante na equipe de Fernando Diniz. Douglas Costa chegou ao clube no fim de janeiro deste ano e soma sete partidas com a camisa do Tricolor.

O atacante, aliás, não é único problema do Fluminense para enfrentar o Flamengo. O volante André, expulso contra o Botafogo, vai cumprir suspensão automática e já é desfalque certo.

Fluminense e Flamengo medirão forças no sábado, às 21h, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.