David BrazLucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/03/2024 15:02

Rio - O zagueiro David Braz pode estar vivendo seus últimos dias com a camisa do Fluminense. Nos últimos dias, o defensor entrou na mira do Sport, que negocia sua contratação junto ao Tricolor. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Eu Pratico Sport".

Braz tem vínculo com o Fluminense até o fim de junho, o que já lhe permite assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Por conta disso, a tendência é que o clube carioca não dificulte as negociações.

Reserva do Fluminense na campanha do título da Libertadores, David Braz perdeu ainda mais espaço em 2024 e disputou apenas um jogo na temporada. Mesmo com a saída de Nino, o defensor viu Thiago Santos crescer improvisado em sua posição. Além disso, houve também a chegada de Antônio Carlos para a reserva.



David Braz chegou ao Fluminense em 2021. Ao todo, o zagueiro coleciona 83 jogos com a camisa tricolor.