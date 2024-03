Caio Couto deixa o cargo de treinador da equipe sub-20 do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 05/03/2024 13:44 | Atualizado 05/03/2024 14:19

Rio - O Fluminense anunciou nesta terça-feira (5) que Caio Couto não é mais o treinador da equipe sub-20 do Tricolor. Segundo o "ge", e com confirmação da reportagem do jornal O DIA, o técnico de 48 anos retornará à Portuguesa-RJ, clube onde teve um grande trabalho em 2023.

"O Fluminense Football Club informa que Caio Couto não é mais técnico do Sub-20 tricolor. O treinador decidiu aceitar uma nova proposta de trabalho e, nesta terça-feira (05/03), solicitou ao Flu desligamento do cargo. O clube agradece ao profissional o empenho e comprometimento durante o período em que esteve no comando da categoria e deseja sucesso em seu próximo desafio", comunicou o Fluminense, por meio de nota oficial.

Esta não foi a primeira passagem de Caio pelo Fluminense. Ele já havia trabalhado nas categorias de base do Tricolor entre 2008 e 2012. O técnico retornou ao Flu em novembro do ano passado , após se destacar justamente na Portuguesa.

No clube da Ilha do Governador, Caio Couto conquistou a Copa Rio, classificou o time para a Copa do Brasil e ficou próximo de promover a equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro.

O time sub-20 do Fluminense comandado por Caio Couto, entretanto, teve um desempenho muito abaixo esperado na Copinha. O Tricolor foi eliminado na segunda fase da competição, após perder para o Ituano por 3 a 2.

Além de Fluminense e Portuguesa-RJ, Caio Couto também trabalhou na Portuguesa-SP, Audax, Jaguariúna-SP e Bonsucesso. Incluindo trabalhos nas categorias de base, o treinador comandou Botafogo, Tigres do Brasil e América, e ainda conta com passagem pelo futebol feminino de Santos, Vitória-PE e Seleção Brasileira Sub-20.

*Reportagem de João Alexandre Borges e do estagiário João Pedro Cupello, sob supervisão de Lucas Felbinger.