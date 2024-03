Fernando Diniz, do Fluminense, na área técnica do Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 04/03/2024 11:12

11 jogos sem vencer um clássico. Porém, se quiser chegar à final do Campeonato Carioca, o Tricolor terá que quebrar esse jejum na semifinal diante do Flamengo, já que o rival foi o campeão da Taça Guanabara e tem a vantagem do empate. Rio - A derrota por 4 a 2 para o Botafogo, no último domingo (3), no Maracanã , fez o Fluminense chegar à incômoda marca dePorém,, já que o rival foi o campeão da Taça Guanabara e tem a vantagem do empate.

O último triunfo tricolor em clássicos foi justamente contra o Flamengo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca do ano passado, quando o time de Fernando Diniz venceu por 4 a 1. Nas últimas 11 vezes em que enfrentou um rival, o Fluminense colecionou seis derrotas e cinco empates.

Veja o histórico dos confrontos:

Fluminense 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2023)

Fluminense 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2023)

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Copa do Brasil 2023)

Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2023)

Fluminense 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2023)

Vasco 4 x 2 Fluminense (Brasileirão 2023)

Fluminense 0 x 2 Botafogo (Brasileirão 2023)

Flamengo 1 x 1 Fluminense (Brasileirão 2023)

Fluminense 0 x 0 Vasco (Carioca 2024)

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Carioca 2024)

Fluminense 2 x 4 Botafogo (Carioca 2024)

"Chegou a hora de ganhar. Não tem para onde correr. Para ser campeão vai ter que ganhar clássico, os jogos decisivos. Temos que focar 100% no Carioca para poder chegar ao tricampeonato", disse o meia Renato Augusto após a derrota para o Botafogo.

O técnico Fernando Diniz também foi questionado sobre o jejum e afirmou que continuará trabalhando para acabar com a marca negativa.

"O resultado do clássico não impacta no dia a dia. Minha vontade sempre foi de ganhar todos os jogos. Temos que continuar trabalhando para melhorar para que no próximo clássico a gente vença. Temos que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas. Melhorar o que aconteceu no jogo de hoje e que não conseguimos vencer", declarou.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (9), contra o Flamengo, no primeiro jogo da Semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã, em horário que ainda será definido. A partida de volta está marcada para o próximo dia 17.