Caio Couto é o técnico do time sub-20 do Fluminense - Foto: Leonardo Brasil/FFC

Caio Couto é o técnico do time sub-20 do FluminenseFoto: Leonardo Brasil/FFC

Publicado 02/03/2024 13:31

Rio - A manutenção da filosofia da base do Fluminense chamou a atenção do técnico Caio Couto, da equipe sub-20. O profissional está no Tricolor desde novembro do ano passado, mas já havia trabalho no clube em 2008 e em 2012. Nesse sentido, ele contou que viu melhorias no Flu e apontou a continuidade da ideia de um time propositivo, com a posse de bola e atletas técnicos.

"Estou totalmente readaptado. É claro que o Fluminense mudou um pouco em relação à infraestrutura (desde 2012). Em relação à metodologia, sim, algumas coisas foram colocadas no papel, mas continua sendo aquele Flu de outrora, uma equipe propositiva, com posse de bola e atletas de capacitados tecnicamente. E vamos trabalhar pra que siga assim", disse o treinador.

Sob o comando de Caio Couto, a equipe sub-20 do Fluminense volta a campo neste sábado, às 15h, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. O duelo é válido pela primeira rodada da Copa Rio Sub-20. Este, aliás, será o décimo jogo do técnico desde o retorno ao Tricolor.

"Já estive onde esses meninos estão hoje e sei da importância de cada etapa da etapa, principalmente nesse momento de transição. O Fluminense é o lugar ideal para nisso, tanto pela estrutura proporcionada quanto pelo processo aplicado, sempre visando a formação tanto do atleta quanto do indivíduo", afirmou Caio Couto, que já foi atleta do Flu.