Marcelo e Arias celebram um dos gols marcados pelo colombiano na vitória do Fluminense sobre a LDU Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/03/2024 10:00

"Foi uma estratégia de um cara experiente (risos). Eu não sei bater pênalti, a realidade é essa. Não sei. E quem é o batedor oficial do time é o Arias. E eu pensei: 'cara, o goleiro vai achar que é o Marcelo que vai bater pênalti, então eu vou ficar ali'. E o goleiro realmente veio e falou tudo que tinha que falar para mim. E na hora de bater, entreguei a bola para o Arias, que não ouviu nada. Meio que não teve a pressão (dos adversários)", explicou Marcelo.



O gol de pênalti que deu a conquista da Recopa, por sinal, foi no mesmo lugar que, em 2008, o Fluminense perdeu três cobranças e viu a LDU conquistar a Libertadores naquele ano. O goleiro atual do time equatoriano, Alexander Domínguez, era um dos reservas de Cevallos naquela decisão.



Tinha que ser com um pênalti. Tinha que ser naquele gol. Tinha que ser o Fluminense Football Club.

Mas, desta vez, foi diferente com Arias, que acertou bom chute para ser o herói do segundo título sul-americano do Tricolor