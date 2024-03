Rio de Janeiro, RJ - 29/02/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta a Ldu esta noite no Maracanã pela 2ª partida da Final da Conmebol Recopa 2024. - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 01/03/2024 16:43

Rio - Jhon Arias já tem o seu nome marcado entre os ídolos do Fluminense. Herói do título inédito da Recopa Sul-Americana após marcar os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a LDU, do Equador , nesta quinta-feira (29), no Maracanã, o atacante colombiano se tornou o único jogador do elenco a balançar as redes em todas as competições oficiais disputadas pelo Fluminense.

"O título tinha um sabor especial para nós. Tinha um gosto especial para o torcedor tricolor. Estamos muito felizes. Trabalhamos muito porque sabíamos que seria uma partida extremamente difícil. A LDU é um grande time e veio aqui paralisar o jogo e fazer cera. Fico feliz pelos gols e por contribuir para esse título. É o título que recolhe tudo o que fizemos no ano passado na conquista da Libertadores", disse Arias.

Com os gols diante da LDU, Arias riscou mais uma competição em sua lista pelo Fluminense. O colombiano, de 26 anos, é o único jogador do elenco multicampeão tricolor que marcou gols no Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes e, agora, Recopa. Feito que aumenta o seu legado com a camisa verde, branca e grená, além de consagrá-lo na galeria de ídolos do clube.

Contratado em 2021, Arias custou R$ 3 milhões aos cofres do Fluminense, por 50% dos direitos econômicos. O colombiano soma 150 jogos oficiais, 33 gols e 35 assistências. Ele conquistou o bicampeonato da Taça Guanabara e do Carioca em 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024, além do vice-campeonato do Mundial em 2023, onde foi eleito o terceiro melhor jogador da competição.