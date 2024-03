Elenco do Fluminense incluiu a Recopa na lista de conquistas nesses últimos três anos - Lucas Merçon / Fluminense

Elenco do Fluminense incluiu a Recopa na lista de conquistas nesses últimos três anosLucas Merçon / Fluminense

importância dentro da história do clube com Eternizado no novo museu na sede de Laranjeiras, o elenco do Fluminense atual aumentou ainda mais a suacom a conquista da Recopa . Responsáveis pelos dois primeiros títulos internacionais, os jogadores se encaminham para ficarem marcados em um dos maiores, se não o maior, time do Tricolor. E destacam o legado que deixam.

Fluminense da Copa Rio de 1952, a Máquina Tricolor da década de 70 e a geração do tri carioca e do Brasileiro na década de 80.

Afinal, esse elenco tem no currículo o fato de cicatrizar de uma vez as feridas da torcida em 2008 e 2009 , com a Libertadores de 2023 e e a Recopa vencida sobre a LDU, além de dois Campeonato Cariocas sobre o rival Flamengo. Para o futuro, o time atual terá destaque, assim como têm atualmente o

Mas nenhum outro grupo, até então, conseguira internacionalizar o Tricolor. Se outros bateram na trave, Cano, Arias, Marcelo, Felipe Melo & Cia deram o maior passo para colocar de vez o clube no cenário sul-americano.



"É muito bom, acho que a gente realmente deixou um legado, né? Deixar para a nova geração. E dizer que o nosso grupo é muito bom. Sai um jogador, entra outro de de mais qualidade, o que nos ajuda a vencer", avaliou Ganso.

Fluminense quer mais



Essa questão do legado também foi debatida antes mesmo do jogo, na fala de Felipe Melo ao elenco antes de começar a final da Recopa contra a LDU. Mas o grupo vencedor não quer parar apenas com essas conquistas e pretende ampliar ainda mais esse novo patamar.

"Fica na memória do clube os atletas que vencem. E eu fiz questão de falar com todos ali que muitos fazem história, mas nós estamos deixando um legado. E a gente está dando duro pra deixar um legado legal no clube. É claro que esse o Fluminense entra no patamar dos grandes clubes do continente. Mas não tem que ser um ponto final, e sim um ponto de partida. Vamos continuar trabalhando", avisou Felipe Melo.



E um desses passos que a diretoria tricolor deu para o objetivo de conquistar títulos foi a busca por jogadores com mentalidade vencedora. Felipe Melo, com Libertadores, Brasileiro e título internacionais foi um deles. E Marcelo, com cinco Liga dos Campeões e muitas outras na Espanha, juntou-se no ano passado para aumentar essa experiência em grandes conquistas.



"O Fluminense é muito grande e eu sou só uma pedrinha que ajuda no dia a dia o clube a se internacionalizar. Acho que cada dia que passa a gente está mais convicto que a gente pode melhorar, a gente pode ganhar outros títulos importantes também", afirmou Marcelo.