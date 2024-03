Fluminense levanta a taça de campeão da Recopa - Pablo PORCIUNCULA / AFP

Rio - A conquista da Recopa , na noite desta quarta-feira, 29, espantou o fantasma da LDU e ajudou os cofres do Fluminense. Com a conquista do título, o Tricolor receberá 1,8 milhão (quase R$ 9 milhões na cotação atual) em premiação. Os equatorianos ficaram com 900 mil dólares (pouco mais de R$ 4,48 milhões).





O Tricolor foi campeão da Recopa Sul-Americana ao vencer a LDU por 2 a 0 no Maracanã, nesta quinta-feira, pelo jogo da volta da competição. Jhon Arias fez os dois gols do jogo.

O Fluminense havia perdido por 1 a 0 na partida de ida, em Quito, no Equador. Portanto, com o resultado desta noite, levou a melhor e venceu o confronto por 2 a 1 no placar agregado.