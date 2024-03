Fernando Diniz conquistou a Recopa e fez história mais uma vez com o Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fernando Diniz conquistou a Recopa e fez história mais uma vez com o FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/03/2024 09:37

definiu a conquista como a "vitória da coragem e da humildade". Rio - Fernando Diniz firmou ainda mais seu nome na história do Fluminense ao espantar o "fantasma" de 15 anos da LDU e conquistar a Recopa, na noite da última quinta-feira (29), no Maracanã. Após a vitória por 2 a 0, o treinador afirmou que sua equipe começou a ficar mais perto do título com a atuação no primeiro jogo em Quito, apesar da derrota por 1 a 0, e

LEIA TAMBÉM: Herói do Fluminense, Arias comemora a conquista da Recopa: 'Sabor especial'



"Eu acho que foi vitória sobretudo da humildade, da coragem e de não se acovardar. Eu acho que as pessoas que comentam desprezam muito quem joga na altitude. O Fluminense fez um grande jogo lá. Esse título começou lá, não foi aqui. Não teve bombardeiro do LDU. O jogo foi muito controlado. Para quem tiver a paciência de assistir e não falar coisas porque teve um monte de cruzamento. Os jogadores foram heróis lá. Dificilmente um time tem mais posse de bola que a LDU lá em Quito, e o Fluminense conseguiu ter posse de bola, quase 60% lá, que foi a nossa melhor forma de se defender", explicou Diniz.



"Então a gente aqui conseguiu fazer dois gols, e o que teve de mais bonito foi que, com um jogador a menos, a gente não desistir de ser protagonista, de querer o resultado, e foi premiado. Porque lá a gente, às vezes, dava mais pausa no jogo, porque é quase impossível acelerar o jogo na altitude. Não é a pausa que eles fizeram aqui, de ficar matando o jogo, e o vício dá quase nada, já cresce. Então ganhou o time que mereceu de fato pra brindar a essa torcida linda", completou. Eu acho que as pessoas que comentam desprezam muito quem joga na altitude.O jogo foi muito controlado. Para quem tiver a paciência de assistir e não falar coisas porque teve um monte de cruzamento. Os jogadores foram heróis lá. Dificilmente um time tem mais posse de bola que a LDU lá em Quito, e o Fluminense conseguiu ter posse de bola, quase 60% lá, que foi a nossa melhor forma de se defender", explicou Diniz."Então a gente aqui conseguiu fazer dois gols, e o que teve de mais bonito foi que, com um jogador a menos, a gente não desistir de ser protagonista, de querer o resultado, e foi premiado. Porque lá a gente, às vezes, dava mais pausa no jogo, porque é quase impossível acelerar o jogo na altitude. Não é a pausa que eles fizeram aqui, de ficar matando o jogo, e o vício dá quase nada, já cresce. Então", completou.

CONFIRA: Troféu da Recopa ganhará destaque no Museu Fluminense



Diniz também fez questão de enaltecer a torcida tricolor, que colocou mais de 60 mil pessoas no Maracanã para a decisão.



"Dividir com toda essa torcida linda, maravilhosa, essas três cores que traduzem tradição. Esse é o título é de vocês, que vocês continuem a nos acompanhar. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha carreira e vocês vão estar sempre no meu coração", declarou o treinador. Diniz também fez questão de enaltecer a torcida tricolor, que colocou mais de 60 mil pessoas no Maracanã para a decisão.. Esse é o título é de vocês, que vocês continuem a nos acompanhar. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha carreira e vocês vão estar sempre no meu coração", declarou o treinador.

Veja outros tópicos da coletiva de Fernando Diniz



Trajetória de Arias



"Quando cheguei aqui era um talento imenso que só precisava de ajuda para dar conta de todo esse talento que tinha. Aos poucos ele foi reconhecendo a capacidade e tendo mais confiança naquilo que já tinha de talento. Além do talento, também é uma pessoa excepcional. É um menino muito sensível, culto, inteligente e das pessoas que melhor me leem. Não foi uma conexão fácil. Fomos indo, indo, indo e o negócio pegou. Ele ajuda o time a empurrar para frente e para cima. Ele está numa curva ascendente e sem parada. É um jogador muito diferente, que joga com alegria, confiança, com felicidade e convive com isso. E isso exemplifica muito quem muda a vida por causa do futebol. É uma pessoa que tem a autoestima totalmente em dia. É muito gratificante ver isso."



Arbitragem polêmica



"O árbitro deixou a LDU fazer o que queria porque não queria jogar. É diferente do que foi na altitude porque era pausar para respirar. No primeiro tempo ele deu dois minutos e o goleiro ficou cinco para os tiros de meta."



Expulsão de John Kennedy



"Não posso falar porque estava muito longe e não vi o lance ainda na televisão."



Renato Augusto



"Quando jogava contra e o que eu sabia dele, a chance de dar errado no Flu era zero. É um presente para o Fluminense, assim como Ganso. São jogadores que trazem brilho para o jogo. Temos que nos virar para dar condição para se desenvolver."

Apesar dos títulos, ainda convive com críticas



"Quando falam de mim as pessoas falam mais dela do que de mim. Cada vez mais eu tenho ciência disso. Tem pouco a ver comigo porque algumas pessoas têm só o interesse superficial naquilo que faço e não se aprofundam. Os jogadores que convivem comigo vão se falando, e isso vai crescendo. Eles se interessam e os grandes empresários da minha vida são os jogadores e vão continuar sendo porque meu trabalho é voltado para eles. Quando criticam que vivo e morro com minhas convicções, tomo como um grande elogio. Vocês não sabem o tanto que tento melhorar. Trabalho muito e sou um cara apaixonado pelo meu trabalho. Tenho muita alegria em fazer isso."