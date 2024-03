Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/02/2024 20:31

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar a LDU no Maracanã, às 21h30 desta quinta-feira, 29, pelo jogo da volta da Recopa Sul-Americana. As principais novidades na escalação são as entradas de Samuel Xavier e Diogo Barbosa nas vagas de Guga e Marcelo, respectivamente.

Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Arias e Germán Cano.

Vale lembrar que Marcelo deixou o jogo de ida ainda no primeiro tempo por causa de dores na perna esquerda. Já Guga vinha sendo titular enquanto Samuel Xavier se recuperava do problema no joelho direito.