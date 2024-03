Copo do Fluminense da coleção 'Campeão da América 2023' - Foto: Divulgação/X @FluminenseFC

Rio - Na noite desta quinta-feira, 29, o Fluminense anunciou o lançamento de uma linha especial de copos dos campeões da Libertadores 2023. A coleção foi desenhada pelo artista Gonza Rodríguez e desenvolvida em parceria com a loja "Só Ídolos Oficial".

Cada copo levará os principais personagens do título. No jogo desta quinta-feira, 29, contra a LDU, no Maracanã, os torcedores poderão adquirir o copo que homenageia o técnico Fernando Diniz.



De acordo com o Tricolor, "os copos podem ser comprados na Loja Oficial do Maracanã, nos quiosques e com vendedores ambulantes que estarão espalhados por todos os setores do estádio".

Nas próximas partidas em casa do Fluminense, copos com diferentes personagens estarão à venda. No clássico de domingo, com o Botafogo, no Maracanã, a estrela será o goleiro Fábio.