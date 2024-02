Yony González foi anunciado como novo reforço do Atlético-GO - Divulgação / Atlético-GO

Publicado 29/02/2024 14:05

Ex-atacante do Fluminense, Yony González foi anunciado nesta quinta-feira (29) como novo reforço do Atlético-GO, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O colombiano firmou contrato com o Dragão até o final de 2024.

ESSA FOI TÃO RÁPIDA QUE NEM O @venecasagrande VIU CHEGAR! YONY 'SPEEDY' GONZALEZ É DO DRAGÃO!



O Atlético Goianiense acertou a contratação do colombiano Yony Gonzalez (29 anos). O atacante se destacou no Fluminense, além de Corinthians, Portimonense-POR, Junior… pic.twitter.com/zLHLCZF6PI — Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 29, 2024

Após uma boa primeira passagem pelo Fluminense, onde encerrou como artilheiro do ano de 2019, ele retornou ao Tricolor na metade de 2023. Entretanto, teve um desempenho abaixo do esperado, com 22 jogos, apenas um gol marcado e duas assistências.

Esse um dos passes para gol, porém, foi um dos principais da história do Fluminense. No jogo da volta das semifinais da Libertadores, Yony González conseguiu dar um passe de carrinho para Cano, que fez o segundo tento do Tricolor na partida e garantir o clube na final da competição, onde se sagraria campeão.

Ao todo, juntando as duas passagens pelo Fluminense, o colombiano fez 18 gols e 11 assistências em 84 partidas. Além do Tricolor, Yony González também defendeu as camisas de Corinthians, Portimonense-POR, Junior Barranquilla-COL, Deportivo Cali-COL, Ceará e Los Angeles Galaxy-EUA