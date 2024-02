Recopa terá novidade no VAR - Divulgação

Recopa terá novidade no VARDivulgação

Publicado 29/02/2024 10:31

Rio - Os torcedores que forem ao Maracanã na noite desta quinta-feira (29) para o duelo entre Fluminense e LDU, pela Recopa, poderão ouvir o árbitro justificar as decisões tomadas no VAR. A novidade foi divulgada pela Conmebol na noite da última terça (28) e também será implementada na Libertadores.

Caso seja necessário analisar um lance no monitor do VAR, o árbitro usará o microfone para explicar ao vivo os motivos de sua decisão, tanto para quem estará no estádio quanto para quem acompanhar a transmissão pela TV. Segundo a Conmebol, a medida é para "fortalecer a justiça esportiva e a transparência em uma partida".

O método já é utilizado em algumas ligas pelo mundo, como no México, por exemplo. A Copa do Mundo Feminina, no ano passado, também contou com a ferramenta.

No jogo de ida da Recopa, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pela LDU na altitude de Quito. Para ficar com o título no tempo normal, o Tricolor precisa de uma vitória no Maracanã por pelo menos dois gols de diferença. Caso a diferença da primeira partida se repita, a decisão irá para os pênaltis.