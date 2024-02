Fernando Diniz na derrota do Fluminense para a LDU em Quito - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 28/02/2024 23:49 | Atualizado 29/02/2024 00:03

Rio - Nesta quinta-feira, 29, o Fluminense enfrentará a LDU no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta da Recopa Sul-Americana. Na ida, em Quito, o Tricolor perdeu por 1 a 0. Dessa forma, um triunfo tricolor por um gol de diferença forçará a prorrogação. Vitória por dois ou mais gols dá o título ao Flu.

Segundo o "ge", a tendência é que o Fluminense tenha os retornos de Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e Keno, poupados no clássico com o Flamengo, no fim de semana. Já Marcelo, que deixou o jogo de ida ainda no primeiro tempo por causa de dores na perna esquerda, voltou aos treinos, mas é dúvida. Diogo Barbosa é o substituto imediato.

Ainda segundo o site, Samuel Xavier pode ser relacionado, mas deve começar o jogo no banco. O lateral-direito tem treinado após problema no joelho direito, porém ainda não estreou na temporada. Assim, Guga deve ser o titular.

A expectativa é de que o Fluminense vá a campo no 4-3-3. No entanto, Diniz também testou o time durante a semana no 4-2-4, formação mais ofensiva, que permite a entrada de John Kennedy.

Dessa forma, o provável Fluminense tem: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Martinelli (John Kennedy) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

Em tempo: a partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Star+ (streaming).