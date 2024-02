Marlon Santos - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 28/02/2024 12:17

Rio - O Fluminense não deve contar com o zagueiro Marlon no segundo jogo da Recopa, nesta quinta-feira (29), contra a LDU, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Após sentir dores no joelho esquerdo no clássico com o Flamengo, o defensor ainda não conseguiu treinar com bola e dificilmente terá condições de jogo. A informação foi dada pelo site "Trivela".

Na última terça-feira (27), Marlon fez apenas um trabalho de fisioterapia. Para estar à disposição contra a LDU, o defensor precisaria participar com o grupo do último treino em campo, que acontecerá nesta quarta-feira (28), mas as chances são pequenas. Apesar da importância do jogo, o Fluminense não quer apressar o retorno do jogador se ele não tiver condições.

Marlon tem sofrido com as lesões em 2024. O zagueiro só conseguiu fazer sua estreia na temporada no primeiro jogo contra a LDU, em Quito, quando jogou poucos minutos. No domingo (25), iniciou o clássico com o Flamengo como titular, mas precisou ser substituído no intervalo.

No jogo de ida da Recopa, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pela LDU na altitude de Quito. Para ficar com o título no tempo normal, o Tricolor precisa de uma vitória no Maracanã por pelo menos dois gols de diferença. Caso a diferença da primeira partida se repita, a decisão irá para os pênaltis.