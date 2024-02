Alexander Domínguez é o goleiro da LDU e da seleção equatoriana - Divulgação / LDU

Alexander Domínguez é o goleiro da LDU e da seleção equatorianaDivulgação / LDU

Publicado 28/02/2024 16:49

O goleiro Alexander Domínguez, da LDU, fez uma declaração forte sobre o jogo decisivo contra o Fluminense, que acontecerá na próxima quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, e é válido pela final da Recopa Sul-Americana. O equatoriano afirmou que sua equipe tentará "sujar o jogo" com pausas e "cera", assim como, segundo ele, o Tricolor fez na ida em Quito.

"Temos de ser muito inteligentes, temos jogadores rápidos e a qualquer momento podemos complicá-los. Vamos torcer para que a gente esteja tranquilo, tenha um bloco defensivo muito tranquilo e coloque muita pausa. Quando eles foram lá (Quito) fizeram muita pausa e não foi muito jogado. Vamos tentar sujar o jogo também", afirmou Domínguez, em entrevista ao "Diário Olé" do Equador.

O Fluminense chega ao Maracanã em busca de reverter a desvantagem do jogo de ida, onde a equipe foi derrotada pela LDU por 1 a 0. Caso vença por um gol de diferença e iguale no placar agregado, a partida irá para a prorrogação e, se nada alterar, irá para as penalidades máximas.