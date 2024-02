Juan Espínola, goleiro do Olimpia - Divulgação

Publicado 28/02/2024 16:57

Rio - Restando nove dias para o fim da janela de transferências, o Fluminense tem um novo alvo no mercado. De acordo com Rádio "ABC Cardinal 730AM”, o clube está interessado na contratação do goleiro Juan Espínola, titular do Olimpia, do Paraguai.

Apesar do interesse, as conversas ainda são embrionárias e o Tricolor terá concorrência para contratar o jogador paraguaio. O Internacional também está de olho no atleta e pode dificultar a vida do time carioca nas negociações.

No ano passado, o torcedor do Fluminense teve a oportunidade de acompanhar Espínola. O goleiro foi titular do Olimpia nos dois jogos contra o Tricolor pelas quartas de final da Libertadores, no ano passado. O clube das Laranjeiras venceu as duas partidas: 2 a 0 no Rio e 3 a 1 em Assunção.

Juan Espínola está no Olimpia desde 2023 e coleciona 33 jogos pela equipe paraguaia. Caso feche com o Fluminense, o goleiro chegaria para disputar posição com Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes.