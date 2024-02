No jogo de ida, Marcelo foi substituído no início da primeira etapa - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/02/2024 11:05 | Atualizado 27/02/2024 11:22

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense , não treinou com o grupo principal nesta terça-feira (27). Porém, ele avançou na recuperação e está em transição, ao lado de Gabriel Pires, com chances de enfrentar a LDU, pela decisão da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (29).

Já o zagueiro Felipe Melo, que não entrou em campo no Fla-Flu do último fim de semana, treinou normalmente e irá para a decisão. O lateral-direito Samuel Xavier também trabalhou com o elenco principal e aumentou as chances de ser relacionado.

Keno, que também não enfrentou o Flamengo, não será problema para Fernando Diniz. O atacante participou normalmente das atividades desta terça. As informações são do 'ge'.