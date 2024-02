Espaço do Museu Fluminense com o troféu da Libertadores 2023 - Hugo Perruso/Agência O Dia

Espaço do Museu Fluminense com o troféu da Libertadores 2023Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 29/02/2024 12:28

Rio - O museu do Fluminense já é um grande sucesso entre os tricolores. Mais de mil torcedores visitaram o museu, em Laranjeiras, em três dias. A nova sala de troféus do clube foi reformada e ampliada, e conta com uma sala especial sobre a conquista da Libertadores de 2023.

A sala da conquista da Libertadores de 2023 foi feita no espaço da antiga sala do presidente, que foi cedida para a ampliação da sala de troféus. O novo museu do Fluminense tem capacidade para receber cerca de 400 pessoas por dia, e teve os ingressos esgotados na terça-feira (27), quarta (28) e quinta (29).

Restam poucas entradas disponíveis para sexta (1), sábado (2) e domingo (3). Os tricolores podem adquirir ingresso pela internet ( clique aqui ). São abertas vagas para horários a cada 30 minutos, com limite de 25 pessoas por grupo. O museu funciona de terça a sexta-feira das 10h às 18h e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h.

O museu do Fluminense foi inaugurado na última segunda-feira (26) com uma cerimônia privada para cerca de 300 convidados e imprensa. O evento na sede de Laranjeiras contou com a presença de ídolos do passado e do presente, patrocinadores do clube e autoridades do Rio de Janeiro.